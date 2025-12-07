Lechuzas UPGCH convoca a visoría profesional

Con el objetivo de reforzar sus filas para la segunda vuelta de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) lanzó en horas recientes la convocatoria para un proceso de visorías dirigido a jugadores profesionales y/o exprofesionales, a efectuarse estos 8 y 9 de diciembre.

Miguel Ángel Casanova Díaz, director deportivo del club, remarcó que la invitación es exclusiva para jugadores de las categorías 2004 a 2009 y que cuenten con su NUI (número único de identificación) de la Federación Mexicana de Futbol, es decir, con experiencia profesional.

Las pruebas se harán en la cancha de la Universidad Pablo Guardado Chávez de Tuxtla Gutiérrez, este lunes y el martes, a partir de las 4 de la tarde, y los jugadores que acudan deberán llenar una carta responsiva (les será entregada en cancha). En caso de ser menores de edad, deberán presentarse en compañía de su padre, madre o tutor.

En este sentido, es importante mencionar que Lechuzas UPGCH es líder del grupo 2 y se prepara para afrontar un 2026 de alta exigencia, pues además de la decisiva segunda vuelta del campeonato de la Liga TDP, en enero disputarán de manera simultánea la Copa Conecta, en la que enfrentará a clubes de la Liga Premier de México, y de ahí la necesidad de contar con un plantel amplio y con jugadores de probada calidad, que puedan competir por un puesto con los integrantes de la escuadra actual.