Lechuzas UPGCH convoca a visorías

Con el objetivo de reforzar su plantilla para la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, Lechuzas UPGCH lanzó el llamado para las pruebas de talento que se llevarán a cabo el próximo sábado 13 de junio, a partir de las 10 de la mañana, en el estadio Flor de Sospó, en Tuxtla Gutiérrez.

Esto fue informado por el director deportivo de Lechuzas, Miguel Ángel Casanova Díaz, quien detalló que el llamado está abierto a jóvenes con deseos de debutar en el Futbol profesional (o que ya tengan número de registro NUI).

El directivo invitó a quienes cuenten con la habilidad, la técnica, el carácter y la determinación necesarios para integrarse al equipo representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez, que fue superlíder del grupo 2 en la más reciente temporada de la Liga TDP MX.

Categorías y detalles

Para estas visorías las categorías convocadas por el cuerpo técnico son las correspondientes a los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Los jóvenes interesados deberán presentarse al menos media hora antes de las pruebas, vistiendo shorts, playera y calcetas blancas, así como espinilleras y multitacos para Futbol en pasto sintético; esto último es obligatorio por reglamento del inmueble.

Además, deberán llenar la carta responsiva que les será proporcionada ese mismo día y, en caso de ser menores de edad, tendrán que asistir acompañados de uno de los padres o tutores.

Casanova Díaz remarcó que las visorías son totalmente gratuitas, y en caso de asistir desde otros municipios y/o estados, los gastos generados (traslados, hospedaje, alimentación) serán cubiertos por los propios jugadores.

Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de Lechuzas UPGCH (en Instagram y Facebook).