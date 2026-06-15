Lechuzas UPGCH convoca talento juvenil

Lechuzas UPGCH puso en marcha su proceso de visorías en el estadio Flor del Sospó, logrando una amplia respuesta de jóvenes provenientes de distintos municipios como San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Motozintla, Chiapa de Corzo, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez, entre otras localidades.

Los jóvenes acudieron con la intención de mostrar sus cualidades y buscar una oportunidad dentro del proyecto deportivo universitario, que tiene a su equipo de Liga TDP entre los más prestigiados al ser súper líder del Grupo 2 en la reciente Temporada 2025-2026.

Fue notorio el buen nivel de juego de la gran mayoría de los elementos, nacidos entre los años 2005 y 2010, que es el margen de edad que permite la división en la que participan las Lechuzas.

Gran convocatoria

Pese a que la convocatoria se dio a conocer con apenas una semana de anticipación, reunió a alrededor de 300 aspirantes, quienes fueron evaluados a través de diferentes minipartidos, donde se pudo ver su técnica, condición física y lectura de juego.

En el centro del campo estuvo el director técnico, Carlos Ruiz, para observar con una perspectiva más íntima a los jugadores y cómo entendían el desarrollo de los encuentros, además de poder darles instrucciones inmediatas a los jugadores con mejores condiciones.

Además, los trabajos estuvieron supervisados por el director deportivo, Miguel Ángel Casanova Díaz, quien desde fuera del terreno de juego dio seguimiento al desempeño de los participantes durante la jornada de poco más de dos horas de duración.

Al término de las pruebas, en el graderío del estadio capitalino y ante la atenta mirada de los jóvenes que tomaron parte en la visoría, el ingeniero Ramón Velázquez Mandujano, presidente del club, dirigió un emotivo mensaje, exhortándolos a no rendirse en su sueño por jugar al Futbol profesional, además de agradecer su presencia en estas pruebas.

Por su parte, Casanova Díaz explicó que el seguimiento para los mejores prospectos aquí observados continuará, invitándolos a entrenar con el primer equipo en el campo del Tecnológico Regional, además de dar una segunda oportunidad a los jóvenes que así lo deseen, aunque en esta oportunidad no hayan quedado dentro de la lista de prospectos para reforzar al club.