Lechuzas UPGCH debuta con el pie derecho

Con una categórica victoria, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) se estrenó en la Copa Promesas MX; el club chiapaneco superó sin apuros a Boston Cancún FC por 2-0, en duelo celebrado en el Cedar Cojudeq de tierras quintanarroenses.

El equipo liderado por Miguel Casanova Díaz y los profesores Víctor Hugo León y Carlos “Cuba” Ruiz dominó el encuentro desde la patada inicial hasta el silbatazo final, y no se llevó una victoria más holgada porque dos balones pegaron en los postes y, en otras ocasiones, el arquero corrió con la fortuna de taparlo.

Primer tiempo contundente

El primer aviso de peligro para los universitarios llegó a los pocos minutos del arranque con un centro que Daniel Cruz cabeceó al borde del área chica, pero la pelota salió a las manos del guardameta.

Poco después, Lechuzas probó con un potente disparo de fuera del área de Cristian Pola, que el portero Gastón Villanueva desvió con una oportuna reacción.

La ambición de Lechuzas se vio recompensada al minuto 33, mediante una acción individual de Farid Jiménez, quien ingresó al área por la banda derecha para sacar un potente tiro cruzado que venció al guardameta para el 1-0.

Antes de irse al descanso del medio tiempo, cayó el 2-0, en un largo despeje del guardameta Ángel Barrios, en el que la pelota botó en el área del Boston Cancún FC y Daniel Cruz anticipó al arquero rival, para luego tocar de pierna derecha al fondo.

Segundo tiempo, de trámite

Lechuzas estuvo cerca de liquidar el partido apenas en el arranque del segundo tiempo, gracias a un pase filtrado para Cruz, que tocó por debajo de la salida del portero, pero el balón pegó en la base del poste.

El cuerpo técnico aprovechó el dominio de las acciones para hacer seis movimientos —se permiten hasta siete en este torneo—, enviando al campo a Marco Cerecedo, Henry delgado, Alexander Liévano, Óscar Domínguez, Jorge Coutiño e Ignacio Arellano, lo que no mermó la intensidad en su Futbol el resto del encuentro.

De hecho, tuvieron una última ocasión para marcar al minuto 85, mediante un cabezazo de Delgado, pero la pelota pegó en el travesaño.

La próxima jornada

De esta forma, Lechuzas UPGCH sumó sus primeros tres puntos en el grupo 16 de la Copa Promesas MX. Su próximo compromiso será en la jornada 2, ante Deportiva Venados de Yucatán, a las 15:00 hora del martes 23 de septiembre, en el estadio Flor de Sospó de Tuxtla Gutiérrez.