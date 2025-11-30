Lechuzas UPGCH dio cátedra a los Chapulineros

Lechuzas UPGCH dio uno de sus mejores primeros tiempos de la temporada para golear por 4-0 a Chapulineros de Oaxaca, en la fecha 14 de la Liga TDP.

El partido celebrado en el estadio Flor de Sospó tuvo a un solo protagonista, el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez, que le dio un paseo a su rival pese a que este vino reforzado por jugadores de su filial mayor de Liga Premier Serie A.

Gran inicio

Luego de al menos tres llegadas claras de gol en los primeros 25 minutos (incluido un tanto anulado a César López), el cuadro universitario pudo reflejar su dominio con el 1-0 al minuto 32, cuando Farid Jiménez conectó una pelota que vino desde el saque de banda.

Solo pasaron dos minutos para que Daniel Cruz marcara el 2-0 tras un rebote en el área que le quedó servido para una espectacular volea. Y justo antes de irse al descanso (minuto 45), el guardameta Ángel Barrios cobró una falta desde propio medio campo y le puso un balón medido a Cruz, quien conectó de cabeza para acomodarla al poste contrario y poner el 3-0.

Manejó el segundotiempo

Para el complemento, Lechuzas manejó el rimo del juego y contuvo a su rival en cualquier intento por descontar, certificando la goleada al minuto 86, tras un penal cometido a Mauricio Vázquez. Cruz cobró con potencia para poner el 4-0 definitivo y marcar su decimosexto gol en la campaña.

Con este resultado, Lechuzas UPGCH llegó a 34 puntos para afianzarse como líder, mientras que Tapachula FC se queda en 29 unidades.

Partido a media semana

El próximo miércoles 3 de diciembre, Lechuzas UPGCH disputará su partido pendiente de la fecha 1 recibiendo al Cruz Azul Lagunas de Oaxaca, a las 3 de la tarde, en el estadio Flor de Sospó.