Lechuzas UPGCH inicia ante el Boston Cancún FC

Llegó la hora del debut para Lechuzas UPGCH en la Copa Promesas MX. Este martes visitan a Boston Cancún FC, para un duelo que comenzará a las 10 de la mañana, en del Cedar Cojudeq de Quintana Roo.

Este torneo es una oportunidad de mostrarse a nivel nacional, ya que integra a un total de 64 clubes, destacando la presencia de los 18 equipos filiales de la categoría sub-17 de la Liga MX, además de 46 representantes de la Liga TDP, repartidos en 16 grupos regionales de 4 escuadras cada uno.

La etapa de grupos, en la que cada escuadra tendrá tres partidos, se jugará en las siguientes fechas: jornada uno, los días 8 y 9 de septiembre; jornada dos, 23 y 24 de septiembre, y jornada tres, 30 de septiembre y 1 de octubre.

A la fase final nacional avanzará el equipo líder de cada uno de los grupos, y se disputará con octavos, 14 y 15 de octubre; cuartos, 21 y 22; semifinales, 28 y 29, y la final, el 6 de noviembre.

Así llegan ambos

Para este primer compromiso, el cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Casanova Díaz y los profesores Víctor Hugo León Ramírez y Carlos Ruiz convocó a los siguientes jugadores: Ángel Barrios, Esdras Lorenzana, Darinel Cabrera, Henry Delgado, Francisco Liévano, Diego Velasco, Diego Escobar, Farid Jiménez, Cristopher Ruiz, César López, Cristian Pola, Marco Cerecedo, Daniel Cruz, Óscar Noé Molina, Alexander Medina, Édgar Ballinas y Jorge Coutiño.

Antes del viaje a Cancún, el equipo chiapaneco tuvo un último ensayo en el estadio Flor del Sospó, enfrentando a la selección estudiantil de la Universidad Pablo Guardado Chávez, en duelo celebrado en tres periodos de 25 minutos, y en el cual pudieron afinar detalles de la estrategia que implementarán en este primer partido de la Copa Promesas MX.

En cuanto a su primer rival en la Copa Promesas MX, Boston Cancún FC, forma parte del grupo 1 en la Liga TDP y su primer encuentro de la Temporada 2025-2026 lo jugará hasta el 27 de septiembre, cuando reciba al Inter Playa del Carmen.

En tanto, Lechuzas UPGCH debutará en la competencia del grupo 2 el próximo domingo 14 de septiembre, cuando visite a los Alebrijes de Oaxaca en el estadio ITO, luego de haber aplazado su primer encuentro en casa contra Cruz Azul Lagunas.