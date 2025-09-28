Lechuzas UPGCH listo para visitar a Pavones

Lechuzas UPGCH se declaró listo para medirse a Pavones ADMC, en la Fecha 4 de la Liga TDP, este domingo –a las 12:00 horas– en el campo de Ciudad Universitaria de la UNICACH.

Los de la Universidad Pablo Guardado Chávez ocupan el 6° lugar nacional (de entre 240 clubes del país) por promedio de puntos, con registro perfecto de 3 unidades por encuentro (6 en total al momento), producto de dos victorias en igual número de partidos disputados y con un juego pendiente ante Cruz Azul Lagunas.

Con este panorama, los dirigidos por Víctor Hugo León Ramírez y Carlos “Cuba” Ruiz encaran el choque contra Pavones ADMC, rival que inició la campaña con un triunfo, cero empates y dos derrotas.

El jugador de Lechuzas, Mauricio Vázquez Abad, consideró que será un partido con su grado de dificultad, pero confió en el buen paso con el que han comenzado el torneo. “Estamos motivados, muy contentos por los resultados que hemos venido haciendo y el domingo vamos a salir a ganar en la UNICACH”, afirmó.

El extremo zurdo mencionó que tanto él como sus compañeros se han venido recuperando del desgaste que significó el encuentro de media semana en la Copa Promesas MX, pero a su vez confió que cuentan con un plantel amplio y el cuerpo técnico tendrá a su disposición a jugadores con ganas de mostrarse.

Finalmente, es oportuno mencionar que este encuentro se jugará a puerta cerrada, sin acceso a público.