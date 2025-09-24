Con el objetivo de lograr su segundo triunfo de la Copa Promesas MX, Lechuzas UPGCH recibe a Deportiva Venados de Yucatán, este miércoles a las 3:00 de la tarde, en el Estadio Flor de Sospó de Tuxtla Gutiérrez.

El equipo universitario participa dentro del Grupo 16 del certamen promovido por la Liga MX y en la jornada 1 sumó su primera victoria al vencer a domicilio a Boston Cancún FC (2-0).

Este resultado lo colocó como sublíder con 3 puntos, mientras que su rival en turno, Deportiva Venados, aparece en 1° gracias a su triunfo sobre Deportivo Delfines de Coatzacoalcos (4-0), por lo que el liderato del pelotón estará en juego en el Estadio Flor de Sospó.

Previo al encuentro, el director técnico de Lechuzas UPGCH, Víctor Hugo León Ramírez, reconoció que se cuenta con amplio plantel para disputar este otro torneo a la par de la Liga TDP MX.

“Es un torneo donde vienen jugadores experimentados de Expansión (MX), de Segunda (Liga Premier FMF), es un buen sinodal el día miércoles, la verdad un equipo complicado que va en los primeros lugares y estamos ansiosos por enfrentarlos, pero también sabemos del compromiso que tenemos con el club y los muchachos están con la camisa bien puesta y dejando todo en el terreno de juego”, declaró el estratega.

Por su parte, el jugador Mauricio Vázquez Abad se dijo motivado para el encuentro, más aún tras ganar recientemente el Clásico Chiapaneco a Chifut (5-0).

“Pensando en mañana porque Venados es un equipo muy complicado, tienen Segunda y van a venir a querer ganar, pero nosotros también queremos ganar”, afirmó, al tiempo que lanzó la invitación a la afición a no perderse este juego.