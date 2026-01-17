Lechuzas UPGCH rumbo a semana clave

Con una agenda exigente por delante, Lechuzas UPGCH intensifica su preparación rumbo a una semana determinante en la que hará su presentación en la Copa Conecta 2026 y pondrá en marcha la segunda vuelta de la Temporada 25-26 de la Liga TDP.

El representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez aplazó su compromiso de la fecha 16 ante Cruz Azul Lagunas, el cual será reprogramado, pero tendrá dos encuentros en el estadio Flor de Sospó la próxima semana: el martes 20 de enero enfrentará a Dragones de Oaxaca, de la Liga Premier Serie B, y el viernes 23 de enero recibirá a Alebrijes de Oaxaca, para el duelo correspondiente a la fecha 17 de la TDP. Ambos partidos están programados para las 3 de la tarde.

Hay confianza

Antes de estos compromisos, el mediocampista Cristopher Ruiz Macal destacó el trabajo hecho en las últimas semanas bajo la supervisión del director deportivo Miguel Ángel Casanova, así como del director técnico Carlos Alonso Díaz Ruiz y su cuerpo técnico.

“Creo que nos hemos preparado bien todos. Nos hemos mentalizado para un buen torneo, unidos y trabajando con mucho esfuerzo”, señaló Ruiz Macal, quien disputó mil 221 minutos en el torneo regular y colaboró con dos anotaciones.

El jugador con el dorsal 7 subrayó que, más allá de pensar exclusivamente en Dragones de Oaxaca, el objetivo del grupo es alcanzar su mejor versión futbolística en el cierre de la pretemporada, aunque reconoció la fortaleza del rival. “Va a ser un encuentro duro, fuerte, pero les prometemos que vamos a sacar adelante el triunfo y los esperamos ahí”, expresó en un mensaje dirigido a la afición.

Lechuzas UPGCH cerró la primera vuelta como líder del grupo 2, con una cifra histórica de 40 puntos, además de consolidarse como la mejor defensa a nivel nacional y mantenerse invicto como local, argumentos que refuerzan el optimismo del plantel para mejorar su desempeño en la segunda mitad del campeonato.

“Fuimos uno de los equipos más sobresalientes. Los 40 puntos no son fáciles, pero con unión y compañerismo todo se puede sacar adelante”, añadió el mediocampista.

Se reportan para entrenar

Tras su participación en el Torneo del Sol Preliminar, celebrado en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, Estado de México, los jugadores Diego Escobar Andrade y Óscar Noé Domínguez Molina, así como el propio técnico Carlos Alonso Díaz Ruiz, se reincorporaron al plantel para trabajar a máxima intensidad durante la semana.

El equipo únicamente espera el regreso del defensor Francisco Medina Liévano, quien participó en encuentros con la selección nacional Liga TDP en el mismo Torneo del Sol 2026.