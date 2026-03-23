Lechuzas Upgch se impone en duelo vibrante

Lechuzas Upgch mantuvo su paso perfecto como local tras imponerse 3-2 a Tapachula FC en un partido lleno de intensidad, correspondiente a la jornada 26 de la Liga TDP MX, disputado en el estadio Flor del Sospó.

El arranque fue dinámico, con el conjunto visitante generando las primeras aproximaciones de peligro. Apenas al minuto seis, Santiago Aguilar estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que se estrelló en el travesaño, mientras que al 16, el guardameta Esdras Lorenzana evitó la caída de su arco con una oportuna intervención.

Sin embargo, los universitarios respondieron con contundencia. Al minuto 20, Edgar Ballinas encabezó un avance ofensivo y cedió para Alexander Medina, quien definió con precisión para marcar el 1-0 y encender el ánimo en las tribunas.

El dominio local continuó y al minuto 34, Medina provocó un penal tras ser derribado dentro del área. Daniel Cruz tomó la responsabilidad y con gran seguridad convirtió el 2-0 desde los once pasos.

Con confianza en ascenso, Lechuzas amplió la ventaja al minuto 40 en una jugada a balón parado, donde de nueva cuenta apareció Daniel Cruz para firmar su doblete y colocar el 3-0, reflejando la superioridad mostrada en ese lapso.

Antes del descanso, Tapachula FC logró acortar distancias con un gol de Max Torres, que aprovechó un descuido defensivo para poner el 3-1 y mantener con vida a su equipo.

En la segunda mitad, el encuentro se tornó más equilibrado, con una disputa constante en la media cancha y pocas opciones claras. Lechuzas manejó el ritmo, mientras que el visitante buscó reaccionar principalmente a través de jugadas a balón parado.

Ya en la recta final, al minuto 89, Santiago Aguilar marcó el 3-2 con un envío al área que terminó en el fondo de las redes, añadiendo dramatismo al cierre del encuentro.

Pese a la presión final, el marcador no se movió más y Lechuzas Upgch aseguró tres puntos fundamentales que lo consolidan como líder del grupo dos con 69 unidades, colocándose además entre los mejores equipos de toda la competencia.