Lechuzas UPGCH se reafirma como superlíder

Lechuzas UPGCH regresó al liderato nacional de la Liga TDP tras imponerse por escandalosa goleada de 8-0 a la Universidad Euroamericana en duelo de la fecha 6 disputado en la Unidad Deportiva San Pablo Etla de Oaxaca.

El equipo de la UPGCH marcó el 1-0 al minuto 16 con una jugada colectiva de toques cortos que cerró con tiro de Daniel Cruz tapado por la defensa, pero atento estuvo Mauricio Abad para conectar el rebote al fondo.

Tan sólo un minuto después, el equipo de la Pablo Guardado recuperó un balón en medio campo rival y llegó al área a través de Abad, quien fue derribado, lo que el árbitro Edder Álvarez Cruz no dudó en sancionar como penal. Cruz ejecutó el tiro de castigo con potencia y pegado al poste, para el 2-0 al minuto 19.

Los universitarios mantuvieron la presión sobre el rival y al 34’, en un balón dividido en el área, apareció Farid Jiménez para anticipar la marca y mandar a guardar la pelota para el 3 a 0.

Más goles en el 2º tiempo

Tras el descanso, el cuadro liderado por Miguel Ángel Casanova puso el 4-0 en un tiro de esquina pasado que Abad recentró para la aparición de Diego Escobar, quien de cabeza empujó el balón al fondo al minuto 57.

El 5-0 llegó al 69’ tras un rebote en el área que cayó a los pies de Cristopher Ruiz, quien no lo pensó dos veces para conectar el balón y enviarlo al fondo del arco.

Lechuzas no quitó el pie del acelerador y generó otro arribo por izquierda con Abad, quien centró con fuerza al área, donde Edgar Ballinas controló la esférica y en dos tiempos fusiló el arco desguarnecido para el 6 a 0 al minuto 76.

El capitán, Daniel Cruz, se hizo presente nuevamente al 85’ para marcar el 7-0 aprovechando un balón peinado en el área para llegar a rematar a placer.

Y en la recta final del juego, Lechuzas volvió a generar una ocasión por izquierda, en la que Abad centró una pelota que pasó por toda el área hasta llegar a segundo poste, a donde Cruz apareció barriéndose para empujarla al fondo y firmar su “hat-trick” y el 8-0 definitivo al minuto 88.

Con este resultado, Lechuzas UPGCH llega a 15 puntos que le permiten mantener su promedio perfecto, el primer lugar nacional y del Grupo 2; por su parte, la Universidad Euroamericana está en el fondo, aún sin sumar unidades.