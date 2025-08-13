Lechuzas UPGCH suma a goleador internacional

Con la firme intención de reforzar su plantilla y buscar un papel protagónico en la próxima campaña, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez anunció de manera oficial la incorporación del delantero chiapaneco Daniel Cruz López, quien llega como refuerzo estelar para la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX.

A sus 19 años, Daniel ha construido una reputación como uno de los atacantes más letales de su generación, gracias a su gran olfato goleador, capacidad para anticiparse a los defensas y un remate de cabeza que constantemente hace la diferencia. Su llegada representa un salto de calidad para la ofensiva del conjunto universitario.

En la campaña pasada tuvo un desempeño sobresaliente con Estudiantes del Cobach, equipo con el que firmó una marca de 21 tantos en 24 partidos de la fase regular, además de añadir seis anotaciones en ocho encuentros de la Liguilla. Estos números lo colocaron como uno de los futbolistas más destacados de todo el circuito.

Su talento también le abrió las puertas para integrarse a la selección de la Zona Sureste que disputó el Torneo del Sol 2025; registró dos goles en cuatro juegos celebrados en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, Estado de México.

La proyección del joven atacante no se detuvo ahí, pues su gran rendimiento lo llevó a ser convocado por la selección nacional de la Liga TDP para dos compromisos internacionales. El primero fue el Torneo Hexagonal Internacional Copa Esperanzas de Antequera, en el que contribuyó al marcador en dos ocasiones. Posteriormente, formó parte de la gira por España que incluyó la participación en la Oviedo Cup, certamen en el que volvió a mostrar su capacidad anotadora, para ayudar a que la escuadra llegara a los cuartos de final.

Tras confirmarse su fichaje, el director técnico de Lechuzas, Miguel Ángel Casanova Díaz, destacó que el arribo de Daniel no será la única sorpresa para la afición, ya que en próximos días se anunciarán más incorporaciones que reforzarán las distintas líneas del plantel. El estratega afirmó que el objetivo es claro: ser un equipo competitivo y protagonista en la Liga TDP MX.

El delantero, quien vestirá el dorsal número 19, ha dejado claro que llega con el compromiso de aportar goles, esfuerzo y entrega para ayudar a Lechuzas a conseguir resultados importantes. Su altura de 1.75 metros, un peso de 65 kilos y potencia física lo convierten en un jugador difícil de detener en el área rival.

La directiva universitaria confía en que la experiencia internacional y la capacidad goleadora de Daniel Cruz López serán factores clave para que la escuadra pueda superar lo hecho en temporadas anteriores y soñar con instancias finales.

Con esta contratación, Lechuzas UPGCH demuestra que sus aspiraciones para la temporada no son menores y que buscará competir de tú a tú con los mejores del grupo. La afición, por su parte, espera con entusiasmo ver en acción a su nuevo refuerzo y celebrar pronto sus primeras anotaciones en casa.