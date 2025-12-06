Lechuzas UPGCH va por los 40 puntos

Mantener su imponente al cierre de la primera vuelta de la Temporada 25-26, es el objetivo al interior de Lechuzas UPGCH. Los universitarios visitan al Deportivo Napoli en la fecha 15, este sábado a las 19:00 horas, en el estadio Olímpico de Villahermosa, Tabasco.

Los de la Universidad Pablo Guardado Chávez cuentan hasta el momento con 37 puntos y buscan un cierre histórico de primera vuelta, sumando los últimos tres en disputa ante un rival que parece accesible, pues se ubica en el 13° lugar del grupo 2 con 15 unidades.

Números imponentes

Los universitarios llegan al cierre de la última vuelta del torneo dentro del Top 10 de la clasificación nacional, con un promedio de 2.6429 puntos por encuentro.

En caso de ganar este sábado, llegarían a 40 unidades para certificar el mejor inicio en la historia de Lechuzas UPGCH, acercándose además al récord absoluto de puntos para un club chiapaneco, que obtuvo la campaña pasada Estudiantes del Cobach, con 60.

El cuadro universitario es también la mejor defensa a nivel nacional, con apenas dos tantos permitidos (13 porterías en cero), y en sus filas está el líder goleador de la zona, Daniel Cruz López, quien ha conseguido 17 anotaciones, muy cerca de superar su mejor campaña, que fue la del 2024, en la que anotó 21 goles.

El también capitán de la escuadra habló de la visita al vecino estado de Tabasco y expresó que tanto él como sus compañeros están comprometido con los objetivos de la institución, que los ha respaldado en todo momento y ahora queda seguir respondiendo en la cancha. “El equipo está muy unido, somos una familia y vamos a ir por el resultado”, puntualizó.