Lechuzas UPGCH va por triunfo clave

Lechuzas UPGCH se alista para afrontar uno de los compromisos más importantes de la recta final de la temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX, cuando este domingo visite a Chapulineros de Oaxaca para el duelo correspondiente a la jornada 29 de la fase regular, programado para las 16:00 horas en el estadio Independiente MRCI.

El conjunto universitario viene con gran confianza tras haber asegurado el liderato del grupo 2, lo cual representa su primer objetivo cumplido en la campaña; sin embargo, el equipo no baja la intensidad, ya que ahora apunta a cerrar en la mejor posición posible dentro de la tabla nacional de ascenso, pensando en tener ventajas importantes durante la Liguilla.

¿Cómo llegan?

Hasta el momento, Lechuzas registra una sobresaliente cosecha de 75 puntos, producto de 24 triunfos, dos empates y apenas dos derrotas, números que reflejan la regularidad y la contundencia del plantel a lo largo del torneo. Este rendimiento lo mantiene en el quinto lugar nacional, igualado en promedio con Bombarderos de Tecámac, aunque por debajo en la diferencia de goles.

El partido ante Chapulineros representa una oportunidad clave para escalar posiciones, ya que una combinación de resultados podría permitirle mejorar su ubicación y asegurar más encuentros como local en la fase final, aspecto que suele ser determinante en instancias definitivas.

Por su parte, el conjunto oaxaqueño llega como tercer puesto del grupo 2 con 57 unidades, respaldado por una campaña sólida en la que ha sabido competir con orden y constancia, lo que anticipa un enfrentamiento exigente para la escuadra chiapaneca.

En el antecedente directo de la primera vuelta, Lechuzas se impuso con autoridad por marcador de 4-0, destacando la actuación de Daniel Cruz con tres anotaciones, acompañado por un tanto de Farid Jiménez. Ahora, el reto será replicar ese desempeño en condición de visitante.