Lechuzas UPGCH vence a la selección Unicach

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) continúa afinando su maquinaria para el arranque de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, por lo cual sostuvo un nuevo partido de preparación, en el que superó por 2 goles a 1 a la selección de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

El encuentro, que tuvo lugar en el campo sintético de Ciudad Universitaria —de la misma Unicach— se celebró a puerta abierta, por lo que alumnos de la comunidad estudiantil tuvieron la oportunidad de seguir las acciones desde las tribunas.

Dos tiempos de 35

Al ser un duelo de práctica fue de menor tiempo al de un juego oficial —dos periodos de 35 minutos cada uno—, lo que no mermó la intensidad y el nivel competitivo con el que se disputó cada balón.

Tras ejercer un dominio casi absoluto en el medio campo de su rival, Lechuzas abrió el marcador al minuto 28, en una definición de media vuelta de Farid Jiménez para el 1-0.

Al minuto 21 del segundo periodo, Édgar Ballinas hizo un cobro magistral de tiro libre para marcar el 2-0, tras lo cual el cuerpo técnico liderado por Miguel Casanova Díaz hizo varios ajustes, dando minutos a todo el plantel. Destacó la participación de elementos como Jorge Coutiño —exintegrante de Jaguares FC— y César “Coita” López —exjugador del Cobach—, quienes llegaron esta campaña como refuerzos.

Por su parte, la selección unicachense también hizo numerosos cambios y aprovechó para adelantar líneas, logrando mediante una acción a balón parado la anotación de Giancarlo Robles, en un remate a segundo poste para el 2 goles a 1 definitivo.

Un amistoso más

Tras esta práctica se espera que Lechuzas tenga otro amistoso, tentativamente contra el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), antes de cerrar oficialmente su preparación rumbo a su debut en la próxima campaña de la Liga TDP, el próximo 5 de septiembre, recibiendo a Cruz Azul Lagunas de Oaxaca en el estadio Flor del Sospó.