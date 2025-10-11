Lechuzas UPGCH visita a la Euroamericana

Lechuzas UPGCH cerró preparación y viajó con destino a Oaxaca para encarar su encuentro de la fecha 6 ante la Universidad Euroamericana, a celebrarse este sábado a las 16:00 horas, en la cancha del Parque Primavera.

El objetivo será mantener el promedio perfecto de 3.00 puntos por partido, pues de momento han sumado 4 victorias en igual número de juegos disputados (está pendiente el de la fecha 1 contra Cruz Azul Lagunas).

Cuenta con 14 goles anotados y sin goles permitidos, números que los sitúan en lo alto de la Liga TDP MX en el arranque de la Temporada 2025-2026. En contraste, el rival en turno aparece en 16° lugar del grupo 2, aún sin sumar unidades, producto de cinco derrotas.

En su más reciente compromiso, Lechuzas UPGCH venció por 5-0 a Felinos 48, con una actuación que dejó buenas sensaciones al director técnico Víctor Hugo León Ramírez, quien trabajó en la recuperación física de los jugadores esta semana, luego de haber afrontado las más recientes disputando también los duelos de la Copa Promesas MX y haciendo largos viajes.

“Vamos contra la Universidad Euroamericana, otro equipo que independientemente en el lugar que vaya, nosotros lo vamos a enfrentar con la misma intensidad, con la misma mentalidad de salir a ganar. Esos tres puntos de visita no podemos dejarlos ir y vamos a hacer nuestro trabajo comprometidos con el objetivo, que es calificar a la Liguilla”, aseguró.

Otra buena noticia para Lechuzas es que para este encuentro recuperan a su goleador y capitán, Daniel Cruz López, ausente en el duelo anterior por suspensión y quien fue integrado a la convocatoria para la fecha 6.