Lechuzas UPGCH visita tierras oaxaqueñas

El líder nacional de la Liga TDP, Lechuzas UPGCH, visita al Antequera FC de Oaxaca en la fecha 8 de la Temporada 2025-2026, para el encuentro a celebrarse este sábado a las 15:00 horas, en el Deportivo Ramos.

El equipo representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez cuenta con 6 triunfos al hilo y una cosecha de 18 unidades, para un promedio perfecto de 3 puntos por partido —y diferencia de +26— que lo sitúan en el primer lugar nacional de toda la división, con un duelo de la fecha 1 pendiente, ante Cruz Azul Lagunas.

Sobre el rival es oportuno mencionar que Antequera FC acumula 7 puntos y está situado en el 13° lugar del grupo 2, con saldo de dos victorias, un empate y cuatro derrotas.

Motivados por el momento

“Estar arriba es un mérito enorme, y qué bueno que sea un equipo chiapaneco el que esté alzando la mano y decir ‘queremos aspirar al título, queremos buscar un campeonato como chiapanecos y estudiantes’”, afirmó al respecto el director deportivo de Lechuzas, Miguel Ángel Casanova.

Remarcó que el trabajo y dedicación han rendido frutos, pero advirtió que al paso de las jornadas el reto será mayor, por lo que la escuadra no debe relajarse pese al buen inicio de campaña, sino trabajar puntualmente y mantener la unión del grupo dentro y fuera del campo.

Cabrera, comprometido

En este mismo tenor se manifestó el defensa central universitario Darinel Cabrera Sánchez, quien indicó que la equipo quiere hacer mejor las cosas en el campeonato.

“Gracias a Dios seguimos con el liderato y esa buena racha que estamos teniendo, y vamos a seguir trabajando igual, con la misma intensidad que nos está caracterizando”, puntualizó el jugador, que cuenta con tres goles anotados en lo que va del actual torneo.