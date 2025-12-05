Lechuzas UPGCH vuela alto ante la Máquina

Lechuzas UPGCH confirmó su hegemonía en el grupo 2 de la Liga TDP tras imponerse por categórico 2-0 a Cruz Azul Lagunas de Oaxaca. El encuentro aplazado de la fecha 1, se disputó en el estadio Flor de Sospó, en Tuxtla Gutiérrez.

Los de la Pablo Guardado Chávez impusieron condiciones desde el inicio con un juego dinámico y ofensivo, generando las primeras acciones de peligro, incluido un posible penal sobre Farid Jiménez al minuto 5 que no fue sancionado.

Para su mala fortuna, Jiménez abandonó el campo por lesión al minuto 16, dando entrada a Alexander Medina, quien revitalizó el ataque y, apenas cuatro minutos después, ingresó al área, donde fue derribado por su marcador, acción una que el árbitro Paulo Coello calificó como penal.

Daniel Cruz López, capitán del cuadro chiapaneco, ejecutó con precisión desde los once pasos para el 1-0 al 22’, firmando además su gol número 17 de la campaña.

La superioridad local se extendió hasta el minuto 37, cuando un centro de Medina derivó en una jugada que culminó César López con un potente disparo de zurda para el 2-0.

Maniató a los cementeros

En la segunda mitad, Cruz Azul Lagunas adelantó líneas y endureció el juego, pero Lechuzas respondió con orden defensivo y solvencia bajo los tres postes, con intervenciones clave del guardameta Ángel Barrios.

Pese a la insistencia del visitante mediante centros y jugadas a balón parado, la defensa universitaria mantuvo el control del encuentro.

El duelo, no obstante, finalizó con un conato de riña tras el silbatazo, controlado rápidamente por el cuerpo arbitral. Con este triunfo, Lechuzas UPGCH alcanzó los 37 puntos y aseguró matemáticamente el liderato del grupo 2 y el pase a la Copa Conecta 2026, mientras que Cruz Azul Lagunas se queda con 33 unidades.