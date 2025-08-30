Lechuzas va por Chiapas

Lechuzas UPGCH fue confirmado para participar en la 2ª Copa Promesas MX, torneo que convoca a clubes de la Liga MX y Liga TDP y que se disputará del 9 de septiembre al 6 de noviembre.

A través de un comunicado oficial se dio a conocer que la competencia integrará un total de 64 conjuntos: 18 de la categoría sub-17 de la Liga MX y 46 representantes de la TDP. Los equipos quedaron repartidos en 16 grupos regionales de 4 escuadras cada uno.

Es oportuno mencionar que en esta ocasión se incluyó un grupo especial con integrantes de la zona sureste del país, precisamente el de Lechuzas UPGCH, que compartirá con clubes de Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Calendario de Partidos

En la jornada 1 los universitarios visitarán al representativo de Boston Cancún FC, el martes 9 de septiembre, a las 10 de la mañana, en la cancha del Centro de Alto Rendimiento Cojudeq, de la capital de Quintana Roo.

Para la jornada 2 de la Copa Promesas MX, recibirán la visita del subcampeón de filiales de la Liga TDP, Deportiva Venados, el martes 23 de septiembre, a las 3 de la tarde, en el estadio Flor de Sospó. Y en la fecha 3 enfrentarán al Deportivo Delfines de Coatzacoalcos, el martes 30 de septiembre, a las 4 de la tarde, en el estadio Rafael Hernández Ochoa de tierras veracruzanas.

Bases del torneo

A la fase final nacional avanzarán los líderes de cada uno de los grupos. Los octavos de final se disputarán los días 14 y 15 de octubre; los cuartos de final se jugarán entre 21 y 22 de octubre; las semifinales, los días 28 y 29 del mismo mes, mientras que la final se efectuará el 6 de noviembre.

En cuanto a la categoría de jugadores, los clubes de cada liga se regirán por su propio reglamento; es decir, la Liga TDP jugará con ocho mayores, dos medianos y un menor de manera obligatoria.