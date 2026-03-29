Lechuzas va por otra victoria en Arriaga

Con la asignatura de mantener su buen paso rumbo a la Liguilla, Lechuzas UPGCH visita a Huracanes para medirse este domino a partir de la 1 de la tarde, en la Unidad Deportiva de Arriaga, por la fecha 27 de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP.

El cuadro superlíder del grupo 2 quiere seguir haciendo historia y con un triunfo —o incluso un empate— alcanzar la barrera de los 70 puntos.

El conjunto universitario —que lidera Miguel Ángel Casanova Díaz—sigue construyendo números históricos, contando al momento con una cifra inédita de 69 puntos, misma que los tiene en el Top 5 de la tabla nacional de ascenso, de cara a la fase de Liguilla.

Por su parte, Huracanes cuenta con 36 unidades, producto de 10 victorias, 3 empates y 13 derrotas. El único antecedente de este choque data de la fecha 12 en el estadio Flor del Sospó, cuando Lechuzas se impuso por 3-0 con anotaciones de Daniel Cruz, Alexander Medina y César López.

Recuperan a suspendidos

Para este compromiso los de la Pablo recuperan a dos elementos importantes en su once titular: el líder de la defensa Darinel Cabrera y el volante ofensivo César López. En contraste, el DT Carlos Alonso Ruiz aún no podrá contar con el arquero Ángel Barrios, con un juego de suspensión, en tanto que el defensor Francisco Medina se encuentra con la selección nacional Liga TDP en una gira por Europa y se perderá este partido y el de la jornada siguiente.