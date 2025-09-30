Lechuzas visita a Delfines de Coatzacoalcos

Con apenas un día de descanso tras su más reciente partido, Lechuzas UPGCH afronta la tercera jornada de la Copa Promesas MX, visitando al Deportivo Delfines de Coatzacoalcos, este martes —a las 16:00 horas— en el Estadio Rafael Hernández Ochoa.

El cuadro universitario —que apenas el domingo jugó por la Liga TDP MX ante Pavones ADMC— llega a este compromiso como sublíder del Grupo 16 con 4 puntos, mientras que su rival en turno aparece en 3° con 2 unidades.

Los emplumados llegan al duelo con la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, pero tendrán que sumar y estarán a la expectativa del resultado entre el líder del pelotón, Deportiva Venados (5 puntos), y el 4° lugar, Bostón Cancún FC (1 punto).

Previo al encuentro, el zaguero Diego Velasco, expresó que tanto él como sus compañeros están deseosos por afrontar el encuentro.

“Vamos enfocados y con todo, nada más tenemos un día de descanso, va a ser complicado por el desgaste que tenemos de todas estas semanas, pero vamos muy bien”, sentenció.