Lechuzas vuela al título del TNT Femenil

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) se proclamó campeón de la Temporada 2026 del Torneo Nuevos Talentos (TNT) Femenil de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, tras vencer en la final a Ocelotes Blancos de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unicach) con marcador de 24-12, en duelo celebrado en el campo de Ciudad Universitaria de la Unicach.

El partido reunió a dos equipos que mantuvieron regularidad durante la campaña y que llegaron a la definición por el título luego de superar distintas etapas del torneo. No obstante, Lechuzas partía como favorito por el antecedente de haber vencido a Ocelotes Blancos en temporada regular por 14-7, aunque la final representó una prueba más complicada.

Final de alto nivel

Pese a las condiciones de terreno mojado, por la lluvia que se presentó previo a la final, Lechuzas buscó tomar la iniciativa mediante una ofensiva que encontró avances en momentos importantes.

Ocelotes Blancos respondió con posesiones productivas y logró mantenerse en el partido durante varios lapsos, evitando que la diferencia creciera de forma temprana. El cuadro de la UPGCH consiguió capitalizar mejor sus oportunidades y construir una ventaja que le permitió manejar el marcador conforme avanzó el encuentro. Del lado de las unachenses, el equipo mantuvo presión ofensiva y buscó reducir la distancia, pero no pudo revertir el resultado en la última parte del compromiso.

En el plano individual, Itzi Minivia Camacho Hernández tuvo una actuación más que relevante para Lechuzas, puesto que la jugadora participó en la mayoría de las anotaciones de su escuadra y fue determinante para establecer la diferencia en el marcador, por lo que al concluir el duelo recibió el reconocimiento como la jugadora más valiosa de la final.

Finalizadas las acciones, el presidente de la Liga Uniflag, Gilberto Carbonel Gómez, encabezó la ceremonia de premiación, en la que entregó los correspondientes trofeos y “souvenirs” de patrocinadores al equipo campeón y al subcampeón del TNT Femenil.

Asimismo, entregó los reconocimientos a las mejores jugadoras de la campaña, renglón en el cual Itzi Minivia Camacho Hernández también fue certificada como la jugadora con más “touchdowns” en la fase regular, mientras que su compañera Lupita Chávez fue reconocida como la que logró la mayor cantidad de intercepciones y pases de “touchdowns”.