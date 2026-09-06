Lechuzas vuela alto en su estreno liguero

Lechuzas UPGCH abrió con el pie derecho la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP tras imponerse por 2-0 a Lobos Iteca (Milenarios de Oaxaca) en la fecha 1 del grupo 2, disputada en el estadio Flor de Sospó.

El conjunto universitario salió a imponer condiciones desde el silbatazo inicial y apenas al minuto 6 encontró el 1-0 mediante un tiro libre enviado al área, donde Diego Velasco conectó de tijera y mandó el balón a las redes para adelantar a los chiapanecos.

Cuatro minutos después, Daniel Cruz estuvo cerca de ampliar la ventaja tras quitarse a dos defensores dentro del área, pero el arquero visitante alcanzó a desviar su disparo.

Expulsión

Lechuzas dominaba a placer las acciones hasta que, al minuto 26, Diego Escobar vio la tarjeta roja tras un forcejeo con un rival. La expulsión obligó al técnico Carlos “Cuba” Ruiz a modificar su parado táctico y reacomodar piezas para cubrir la lateral izquierda.

Pese a quedarse con diez hombres, los universitarios mantuvieron el orden, cerraron espacios y siguieron generando peligro de manera esporádica.

Para el complemento, el cuerpo técnico refrescó líneas con los ingresos de Ángel Gutiérrez, Fernando Anaya y Luis Pérez, movimientos que ayudaron a sostener la intensidad y equilibrar el trámite.

Velasco sentenció

Al minuto 89, tras un tiro libre desde la banda izquierda, el guardameta rechazó hacia el centro y Velasco apareció atento para conectar de cabeza y firmar su doblete para el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Lechuzas arrancó la campaña con tres puntos en el grupo 2 y prolongó su racha invicta en Liga TDP.