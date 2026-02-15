Lechuzas vuela en Tabasco y suma 16 victorias

Con garra y determinación, sorteando además todo el segundo tiempo jugando once contra diez por la expulsión de un elemento, Lechuzas UPGCH sumó tres puntos de oro como visitante al superar por dramático 2-1 a Felinos 48. El duelo de la fecha 20 de la Liga TDP se efectuó en la cancha Juan Carlos Sánchez Fonseca, del estado de Tabasco.

Gol y expulsión

Tras un buen arranque de su rival, Lechuzas fue inclinando la balanza a su favor, moviendo sus piezas para sitiar el medio campo local y probando a puerta en par de tiros libres de Édgar Ballinas.

Al minuto 38 las aves chiapanecas abrieron el marcador a través de una genialidad de César “Coita” López, quien recibió un servicio en el área, recortó a dos defensas y de zurda mandó el balón al fondo para decretar el 1-0.

No obstante, apenas un par de minutos después, el panorama parecía nublarse tras la expulsión del zaguero Henry Delgado, cerrando el primer tiempo con uno menos.

Un gol más y resistió

Para la segunda mitad Lechuzas volvió a exhibir su pegada, en una acción por derecha en la que Alexander Medina entró al área y al ver una rendija mandó un zapatazo al primer poste para sorprender al arquero Misael Pérez y anotar el 2-0 al minuto 53.

Pero Felinos 48 respondió a través de Ángel García, quien al minuto 63 aprovechó un balón por la izquierda para mandar un potente disparo que se incrustó en las redes del arco defendido por Ángel Barrios, para el 1-2 en el marcador.

La presión del local fue en aumento sobre los minutos finales, y al 86, Diego Velasco hizo una salvada milagrosa bajo la portería al despejar de cabeza una pelota de gol, en lo que parecía ser el empate.

Triunfo y a la jornada doble

Lechuzas logró así su decimosexta victoria de la campaña, para llegar a 51 puntos y mantenerse por una semana más como líder del grupo 2.

Las aves de la sabiduría regresan a casa para preparar la jornada doble que se avecina contra Universidad Euroamericana (fecha 21), el próximo martes 17 de febrero en el estadio Flor del Sospó, y tres días después viaja a Comitán para enfrentar a UDS FC (fecha 22).