Lechuzas y Adlers brillan en J5 de la Liga OMA

La emoción y el alto nivel competitivo continúan en la Liga Oficial Municipal de Voleibol OMA, que celebró su jornada número cinco con intensos partidos jugados en la cancha de Caña Hueca, donde varios equipos lograron importantes triunfos en sus respectivas categorías.

Las acciones dejaron encuentros cerrados, remontadas y demostraciones de gran calidad técnica por parte de los conjuntos participantes, que mantienen firme la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Uno de los compromisos más destacados de la fecha fue el de Lechuzas contra Mintonette, que ofreció grandes emociones y puntos de larga duración. El cuadro de Lechuzas impuso en un disputado duelo que necesitó de tres sets para definirse.

El primer parcial fue favorable para Mintonette por marcador de 25-23, aprovechando errores en la recepción rival y una ofensiva efectiva desde la red. Sin embargo, Lechuzas reaccionó en el segundo episodio con mayor orden defensivo y contundencia en los remates, para igualar las acciones tras ganar 25-16.

En el set definitivo, Lechuzas mantuvo el ritmo ofensivo y mostró mayor concentración en los momentos decisivos para quedarse con la victoria al son de 15-13, cerrando así uno de los mejores encuentros de la jornada.

Llamativo

Otro compromiso que llamó la atención fue el de Adlers Juvenil ante Club Adlers, que también requirió de un tercer episodio para conocer al ganador. Adlers Juvenil arrancó con autoridad y se llevó el primer set por 25-19, mostrando buen control en el saque y efectividad en ataque.

No obstante, Club Adlers respondió en el segundo parcial con ajustes defensivos y logró emparejar el duelo tras imponerse por 25-17. Para el tercer set, el partido se mantuvo sumamente equilibrado, aunque Adlers consiguió cerrar con marcador de 15-9.

Por otra parte, el conjunto de Apolos tuvo una actuación sólida y contundente para derrotar en sets consecutivos a Adlers Junior. Desde el inicio del encuentro, el primero dominó las acciones gracias a su poder ofensivo y buen trabajo colectivo.

El primer episodio concluyó 25-8 a favor de Apolos, mientras que el segundo parcial terminó 25-6, confirmando así un triunfo importante que le permite mantenerse entre los equipos protagonistas del certamen.

Voltereta

En otro resultado de la jornada, Real Chiapas se quedó con el primer set ante Lechuzas con marcador de 20-9; sin embargo, Lechuzas reaccionó de gran forma para darle vuelta al compromiso, llevándose los siguientes parciales por 25-12 y 15-9.

De este modo la Liga OMA continúa desarrollándose con gran intensidad y participación de diferentes clubes de la capital chiapaneca, consolidándose como uno de los campeonatos de mayor tradición dentro del Voleibol local.