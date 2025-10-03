Lechuzas y Chifut, a mantener el buen paso

Las escuadras de Lechuzas UPGCH y el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) abren este viernes la participación de los clubes chiapanecos en la fecha 5 de la Liga TDP, como local y visitante, respectivamente.

En el caso de los de la Universidad Pablo Guardado Chávez, reciben la visita de los Felinos 48 de Tabasco, club al que por cierto enfrentaron ya en la pretemporada, logrando una contundente victoria de 5-1 en duelo celebrado a puerta cerrada en el campo del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.

Felinos llega precedidos de un empate (1-1) contra Pijijiapan FC, mientras que Lechuzas UPGCH ganó la jornada anterior como visitante (1-0) a Pavones ADMC.

Además, a media semana el equipo chiapaneco visitó al Deportivo Delfines de Coatzacoalcos, al que superó 3-2 en la Copa Promesas MX.

Ambas escuadras cuentan con 9 puntos en el Grupo 2, por lo que buscarán el triunfo que los proyecte al liderato.

Chifut visita a Milenarios

Por su parte, el Centro de Formación Chiapas Futbol estará este mismo viernes en la cancha del Parque Primavera, en Oaxaca de Juárez, para visitar a los Milenarios.

El cuadro tuxtleco llega animado tras golear a Huracanes de Arriaga (4-1) en su más reciente compromiso, mientras que Milenarios viene de ser goleado (1-4) por los Alebrijes de Oaxaca.

Chifut buscará confirmar su buen arranque de temporada, ya que cuentan al momento con 9 puntos, mientras que su rival en turno tiene apenas 4 unidades y quiere evitar caer en los últimos lugares de la tabla con una nueva derrota.