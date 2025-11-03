Lechuzas y Dragones firman dramático empate

En un duelo digno de liguilla, Lechuzas UPGCH y Dragones de Oaxaca firmaron un entretenido empate sin goles en la fecha 9 de la temporada 25-26 de la Liga TDP. El duelo se jugó en el estadio Flor de Sospó.

Los universitarios mantienen su calidad de equipo invicto y si bien no pudieron alargar su racha ganadora, implantaron un récord de 720 minutos sin permitir gol en contra.

Duelo de alto nivel

Dragones vino a Chiapas con la intención de defender su marca de 688 minutos sin recibir gol, por lo que estuvieron reforzados por elementos del primer equipo que compite en la Serie B de la Liga Premier.

Y apenas a los dos minutos tuvieron para anotar en un tiro cruzado de Ezequiel González que logró desviar el portero Ángel Barrios.

Minutos despeñes, Dragones tuvo otra aún más clara, en un contragolpe, en el que González no pudo superar el achique de Barrios, que lo forzó a sacar un disparo abierto.

Lechuzas respondió con un tiro libre de Daniel Cruz, en el que la pelota se paseó por el área chica sin que nadie alcanzara a empujarla.

Segundo tiempo de Lechuzas

En el complemento, la balanza se inclinó por completo para los chiapanecos, que tuvieron una gran ocasión de anotar a los 52 minutos, en un remate de cabeza de Cruz que dejó parado al portero Randall Ramírez, pero corrió con la fortuna de que la pelota se fue a centímetros de su poste derecho.

Al minuto 78, el portero oaxaqueño sacó de la línea un remate de cabeza de Darinel Cabrera, que el público en las tribunas ya coreaba como gol.

Pero fue al 81’, cuando los universitarios tuvieron la ocasión más clara, en una gran acción individual de Cruz para escapar al área por el extremo izquierdo, pero en la definición, su disparo fue milagrosamente desviado por el portero.

Y para cerrar el dramático duelo, Cruz tuvo un remate de cabeza al minuto 90, pero esta vez la pelota pegó en el travesaño.

Tras el silbatazo final se ejecutó la tanda de penales por el punto extra, instancia en la que Dragones se llevó la serie 5-4.

De esta manera, el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez mantiene el invicto, llegando a 22 puntos, mientras que su rival ascendió a 17 unidades.