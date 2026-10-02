Lechuzas y Tapachula FC abren la Fecha 5

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (Upgch) ante Tapachula FC, un duelo con tintes de Clásico Chiapaneco, pondrá en marcha las acciones de la fecha 5 de la Liga TDP, dentro del Grupo 2; el duelo tendrá lugar este viernes, a las 4:00 de la tarde, en el Estadio Flor de Sospó.

Ambos equipos llegan con la moral alta al atractivo choque. Lechuzas Upgch viene de ganar de visita a Plataneros de Tabasco (1-0), conservando su paso perfecto en el arranque de la Temporada 2026-2027, con una foja de cuatro victorias al hilo.

De igual forma, Tapachula FC viene de ganar por la mínima diferencia a Dragones de Oaxaca en el Estadio Olímpico, para mejorar sus números a dos triunfos, un empate y una derrota.

Liderato en juego

En el caso de Lechuzas, ocupa la primera posición del Grupo 2 con 12 puntos y +8 en su diferencia de goles, superando de momento a UDS FC, que cuenta con las mismas unidades, pero está 2° del pelotón al contar con una diferencia de +6, por lo que no existe margen de error entre ambos en la pelea por la cima general.

En el caso de Tapachula FC, cuenta con 7 puntos y buscará ganar en su visita a la capital para acercarse a los primeros lugares, toda vez que al momento es 5° del escalafón.

Los de la “Perla del Soconusco” llegan con carro completo a este compromiso, mientras que Lechuzas no podrá contar con uno de sus refuerzos estelares para el ataque, el tapatío Alejandro Gael Romero, quien fue expulsado la jornada anterior.

Finalmente, es oportuno recordar que, en la última ocasión en que se enfrentaron en la capital (21 de marzo), Lechuzas se impuso 3 goles a 2.