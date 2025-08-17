Legends toma ventaja en la final de ida

La noche del viernes se disputó la gran final de ida de la Liga MX de Desarrollo de la Liga Palapa de Futbol 7, un encuentro cargado de emociones que tuvo como escenario las instalaciones de Futbol Total EBC.

Legends aprovechó la situación desfavorable de su rival y sacó una importante victoria por 4-2 frente a Sobrados, que jugó con un hombre menos y sin portero, pero aun así mostró coraje para mantenerse en la pelea.

Desde el arranque, el duelo estuvo marcado por la desventaja de Sobrados, que no pudo completar su plantel y se vio obligado a improvisar con un jugador de campo en la portería. Legends entendió rápido el contexto y al minuto 5 logró la primera anotación gracias a Roberto Ayala, quien sorprendió con un disparo largo que superó al guardameta improvisado.

La presión de Legends continuó y, poco después, el mismo Ayala volvió a hacer de la suyas definiendo con potencia para colocar el 2-0 con el que se fueron al descanso. El control del juego parecía total para los locales, que aprovecharon la falta de orden de su adversario para marcar diferencia.

Sin embargo, la charla en el entretiempo despertó a Sobrados, que pese a la inferioridad numérica mostró otra cara en la segunda parte. Diego Pola se encargó de devolverle la esperanza con un gol de media distancia que sorprendió a la defensa rival y puso el 2-1 en la pizarra.

El partido ganó intensidad en cada balón disputado y, cuando parecía que Sobrados podía emparejar, apareció nuevamente Ayala para firmar su “hat-trick” y devolver la calma a Legends. Pero la respuesta fue inmediata: Farid recortó diferencias para mantener a su equipo con vida y dejar el marcador en 3-2.

En los minutos finales, el dramatismo se apoderó del encuentro. Con Sobrados volcado al frente en busca del empate, un contragolpe letal terminó en los pies de Paniagua, quien definió con frialdad para sentenciar el 4-2 definitivo sobre la hora. El tanto amplió la ventaja de Legends y esto le permite encarar con mayor confianza el compromiso de vuelta.

Próximo compromiso

La gran final de ida dejó claro que, a pesar de las adversidades, Sobrados es un adversario que no baja los brazos y que puede complicar a cualquiera con su entrega. Legends, por su parte, cumplió el objetivo de sacar ventaja, aunque sabe que nada está definido y que deberá confirmar su superioridad para levantar el título.

El partido de vuelta será la próxima semana en el mismo escenario, donde ambos conjuntos buscarán coronar una temporada llena de intensidad y buen Futbol. La moneda está en el aire y la afición espera otro choque vibrante que defina al nuevo campeón de la Liga MX de Desarrollo.