Legión chiapaneca presente en Cancún

Con el objetivo de poner el nombre de Chiapas y de su gimnasio en lo más alto, un contingente de siete atletas y dos jueces estarán presentes en Cancún, Quintana Roo, este fin de semana.

Esto fue dado a conocer por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello, al confirmar la asistencia a dos eventos que tendrán lugar en el Hotel Oasis Palm y que reunirán a destacados exponentes de todo México.

Este sábado las acciones arrancan desde las 11 de la mañana con la 8ª Copa Esmeralda para Principiantes y Novatos, mientras que el domingo —a la misma hora— subirán a la tarima de la Diamond Cup 2025, un evento avalado por la Federación Internacional de Body Building Profesional.

Los atletas chiapanecos en competencia serán Roger Alejandro Díaz Vázquez, Rafael Domínguez Paniagua, Ángel David Estrada de la Cruz, Leonardo Daniel Gutiérrez Consospó, Christian Adrián Jiménez Pérez, Martín Mancilla Sánchez y Antonio Zozaya Zepeda.

Como jueces asisten el propio Jorge Jiménez Argüello —quien es coordinador de los mismos a nivel nacional por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness— y Jorge Alejandro Jiménez Romero, juez nacional.