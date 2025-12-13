León, al frente de la Selección Grupo 2

La Liga TDP MX dio a conocer a los cuerpos técnicos que dirigirán a las 17 selecciones participantes en el Torneo del Sol 2026, que se jugará en enero en Toluca, Estado de México. El profesor Víctor Hugo León Ramírez, entrenador de Lechuzas UPGCH, estará al frente de la Selección Grupo 2, según dio a conocer la Liga TDP.

El nombramiento se da gracias al destacado desempeño mostrado por Lechuzas UPGCH durante la primera mitad de la Temporada 2025-2026, en la que logró 40 puntos y finalizó como líder absoluto del grupo 2. En el cargo de auxiliar técnico de esta selección regional estará el profesor Alexis López Aragón, del Cruz Azul Lagunas, equipo que terminó en segundo lugar la primera vuelta.

Visoría en Tuxtla

Las visorías del grupo 2 se dividieron en dos días: la primera fue el viernes 12 de diciembre en Oaxaca y la segunda será este sábado 13 de diciembre, a las 11 de la mañana, en el estadio Flor del Sospó de Tuxtla Gutiérrez.

El objetivo de León Ramírez será elegir a los 18 jóvenes talentos que llevarán la responsabilidad de representar a la zona en el Torneo del Sol, a celebrarse del 8 al 10 de enero, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, Estado de México.

Para la visoría estarán convocados los cinco mejores jugadores de las categorías 2007 a 2010 de cada club y, tras esta jornada de observación, los entrenadores elegirán a 18 futbolistas que integrarán el combinado de su respectivo grupo para la fase preliminar, los cuales serán anunciados después del 17 de diciembre de 2025, fecha límite para presentar la lista definitiva.