León Filial arrasa en la Jornada 3

La Jornada 3 de la Liga Tux 7 categoría Niños Héroes dejó una actuación contundente por parte de León Filial Tuxtla, que se impuso con autoridad 9–1 ante Kachabachitaz en la cancha de Fut 7 San Ángel Norte. El conjunto esmeralda firmó una tarde perfecta, con futbol dinámico, líneas ordenadas y un ataque que no perdonó frente al arco rival.

Desde los primeros minutos, los verdes marcaron el ritmo. Aprovecharon su velocidad por los costados y las combinaciones de primera intención que desarmaron una y otra vez la defensa contraria. La presión alta rindió frutos rápidamente, pues Isaac Damián Chacón abrió el marcador luego de robar un balón en salida y definir con un toque cruzado imposible para el guardameta.

Kachabachitaz intentó responder, adelantó líneas y buscó asociarse en medio campo, pero el dominio territorial seguía siendo para León Filial. La insistencia rindió frutos cuando Nuno Santiago Gómez amplió la ventaja con una jugada individual en la que dejó atrás a dos defensas antes de fusilar a primer poste. Su participación resultó determinante, ya que repitió en varias ocasiones durante el encuentro, demostrando su olfato goleador.

Con el rival tocado anímicamente, José María Coello Alonso se sumó a la fiesta con otro tanto. El mediocampista aprovechó un balón dividido dentro del área para empalmar de derecha y poner el cuarto del partido. La superioridad se reflejaba en cada sector de la cancha, con toques precisos y una postura ofensiva que no cedió en ningún tramo.

Intentaron sorprender

La respuesta de Kachabachitaz llegó gracias a Axel Emanuel de la Cruz Pérez, quien encontró un rebote y definió con potencia para el único tanto de su escuadra. Su anotación fue un impulso momentáneo, pero el rival continuó mostrando mayor cohesión y efectividad.

En la segunda parte, León Filial Tuxtla mantuvo su propuesta agresiva. Isaac Damián volvió a aparecer con un derechazo esquinado, mientras que Leonardo Hernández cerró una triangulación elaborada que terminó en el séptimo grito. Un partido redondo para los verdes, que no bajaron la intensidad y siguieron generando aproximaciones peligrosas.

Fin de los goles

El octavo gol nació de un pase filtrado que dejó sin opciones a la zaga, permitiendo que Carlos Leonardo Pineda Alcázar empujara a puerta vacía. Para completar la goleada, Nuno Santiago firmó su tercera diana de la tarde con una definición sutil tras un servicio desde la banda izquierda. Un cierre perfecto para un equipo que supo imponer condiciones desde el arranque.

Con este resultado, León Filial Tuxtla se consolida como uno de los cuadros más sólidos del torneo en la categoría Niños Héroes. Su funcionamiento colectivo, aprovechamiento de espacios y capacidad para transformar llegadas en goles los coloca en la parte alta de la clasificación y los perfila como candidatos serios al título.

Kachabachitaz, por su parte, deberá corregir detalles defensivos y recuperar confianza, pues aunque mostró destellos en la circulación del balón, la falta de contundencia y errores en zona baja le costaron demasiado caro ante un rival inspirado.