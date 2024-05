León Filial gana en los últimos minutos

Con un marcador de 6-5, León Filial Tuxtla consiguió tres puntos importantes al vencer a su rival de Pavones FC en la jornada número 25 de la Liga del Sureste MX, categoría Cuarta División. Los dirigidos por Sergio Nicolás comenzaron con dominio, pero al final se complicaron; aun así se llevaron el triunfo.

Ambos planteles arribaron la mañana del domingo a las instalaciones del campo de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), para protagonizar uno de los últimos duelos de la fase regular del certamen.

La primera anotación llegó de manera inmediata al 4’, tras un zapatazo de Ricardo Vázquez quien puso el 1-0 en el marcador. Los rivales respondieron de manera rápida y consiguieron el empate apenas al minuto del anterior acontecimiento. Alessandro Alcaraz puso el empate 1-1 y así le brindó confianza a su plantel.

Después del minuto 20, León Filial volvió a recuperar su buen momento y con tres anotaciones en menos de cinco minutos sacaron una ventaja antes de irse al descanso. Diego Escobar consiguió el 2-1 al 21’, Alexander Medina al 23’ y Ricardo Vázquez puso su doblete al 25’, para dejar la pizarra con un contundente 4-1.

Los minutos siguieron, sin embargo, no hubo más acciones de peligro y el marcador terminó con una ventaja de tres tantos (4-1). Para la parte complementaria, el plantel filial hizo adecuaciones mientras que los oponentes no podían realizarlas, debido a que no llevaron más elementos para sustituir a los titulares.

José Domínguez fue el encargado de reducir distancias apenas al arrancar la segunda parte (4-2). De manera sorpresiva, el tercer tanto llegó prácticamente segundos después por conducto de Mario Jiménez, luego de una acción donde el guardameta soltó la redonda y con un tiro certero puso el 4-3 que hizo acrecentar la confianza en los suyos.

León Filial Tuxtla volvió a marcar para demostrar su hegemonía, pero sus malos manejos a la defensiva hicieron que los rivales anotaran e incluso marcaran el empate para que el encuentro se emparejara con un 5-5, que además hizo crecer las emociones en la gradas.

En la recta final, Ricardo Vázquez cobró de manera excepcional un tiro libre y convirtió el 6-5 que fue definitivo para que León Filial Tuxtla se llevara la victoria y los tres puntos que lo mantienen en lo más alto de la tabla general.