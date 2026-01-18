León Filial manda en el grupo B

La actividad del grupo B de la Liga Oficial Infantil Asociada MX, categoría sub-11 del Apertura MX 2025, dejó encuentros de alta producción ofensiva y movimientos importantes en la tabla general, marcando el rumbo de los equipos que comienzan a perfilarse como protagonistas del sector.

León Filial Tuxtla se colocó en lo más alto de la clasificación tras una actuación contundente que reflejó su poder ofensivo. Con pleno de puntos y una diferencia de goles amplia, el conjunto esmeralda se consolida como el conjunto más sólido del grupo, mostrando equilibrio entre ataque y defensa, además de una clara idea de juego que le ha permitido sumar con autoridad.

En el segundo escalón aparece Tuzos Turulos Tonalá, que con paso firme se mantiene invicto y con efectividad total en sus compromisos disputados. Su arranque le permite mantenerse al acecho del líder, con números que reflejan orden defensivo y contundencia al frente.

Club de Futbol Aexa ocupa el tercer sitio, tras conseguir un triunfo importante que le permitió escalar posiciones y mantenerse dentro de la pelea directa por los primeros lugares. Su balance positivo en goles refleja un equipo competitivo que ha sabido responder en momentos clave.

Jaguares FC y Club Deportivo Oro se encuentran empatados en unidades, ambos mostrando paridad en sus actuaciones. El duelo directo entre estas escuadras terminó igualado, resultado que evidenció lo cerrado del grupo y la constante disputa por cada punto en la clasificación.

Más abajo, Santa Fe y Pachuca Filial Ocozocoautla buscan sumar sus primeras unidades y mejorar su rendimiento colectivo. Aunque los resultados no les han favorecido, ambos conjuntos continúan en proceso de desarrollo, acumulando experiencia en un torneo que exige constancia y disciplina.

En cuanto al resto de las acciones, León Filial Tuxtla protagonizó la victoria más amplia de la jornada al imponerse con claridad sobre Cefor Tiburones Ocozocoautla, mientras que Club de Futbol Aexa logró un triunfo sólido ante Fundación RM. En otros compromisos, DC Global superó a Club Deportivo Santos FC, Academia Atlas Tuxtla se quedó con la victoria frente a Pachuca Filial Ocozocoautla, y el choque entre Club Deportivo Oro y Jaguares FC concluyó en empate, reflejando lo cerrado de la competencia en el sector.

Con estos marcadores, el grupo B mantiene una tabla general apretada en la zona media y una lucha constante por los primeros lugares, anticipando una fase cada vez más intensa conforme avanza el torneo.