León Filial Tuxtla derrota a Academia Atlas

León Filial Tuxtla tuvo una brillante actuación la noche del lunes al derrotar por marcador de 5-0 a Academia Atlas, en acciones correspondientes a la jornada 9 de la Liga Municipal Infantil y Juvenil Sospó, disputadas en el estadio Flor de Sospó.

Desde los primeros minutos, el conjunto leonés mostró determinación para buscar el arco rival, tomando el control de las acciones y generando constantes llegadas de peligro. La presión ejercida sobre la salida de Academia Atlas permitió recuperar balones en zonas importantes y construir jugadas ofensivas que poco a poco inclinaron el encuentro a su favor.

La figura del partido fue Mario Hernández, quien firmó un doblete para abrir camino a la victoria. El atacante aprovechó los espacios generados por sus compañeros y mostró precisión en la definición para convertirse en uno de los elementos más destacados del compromiso.

También tuvo una sobresaliente participación Matías Jiménez, autor de dos anotaciones que ampliaron la ventaja para su escuadra. El jugador demostró oportunismo dentro del área y una gran lectura de juego para aparecer en los momentos adecuados y concretar las oportunidades creadas por el equipo.

La cuenta fue completada por Luis, quien colaboró con un gol que terminó por sentenciar el compromiso y confirmó el dominio ejercido por León Filial Tuxtla durante gran parte del encuentro.

La jornada 9 volvió a dejar claro el buen nivel que existe en la Liga Municipal Infantil y Juvenil Sospó, donde cada duelo representa una importante oportunidad para el crecimiento deportivo de los jóvenes futbolistas y para fortalecer los procesos formativos de los diferentes clubes participantes.