León Filial Tuxtla se impone por 5-4 en final

En una tarde llena de emoción y talento infantil, la categoría Niños Héroes de la Liga Palapa Fut 7 tuvo un desenlace de alto voltaje entre León Filial Tuxtla y Leones de Tuxtla, dos escuadras que ofrecieron un espectáculo digno de una instancia definitiva. El partido respondió a las expectativas y regaló un auténtico duelo de poder a poder que mantuvo a los asistentes al filo de la butaca hasta el silbatazo final.

Desde los primeros minutos el compromiso se tornó dinámico, con aproximaciones constantes en ambas porterías. La intensidad fue una constante, pues ninguno de los conjuntos especuló; ambos apostaron por un Futbol ofensivo, con transiciones rápidas y disparos de media distancia que pusieron a prueba a los guardametas.

Balanza

León Filial Tuxtla logró inclinar la balanza en momentos clave, mostrando contundencia frente al arco rival. Sin embargo, Leones de Tuxtla respondió con carácter, remontando en distintos pasajes y dejando claro por qué llegó a la disputa por el título. El intercambio de anotaciones elevó la tensión en la cancha y en las gradas, donde los padres de familia alentaron sin cesar.

El marcador final de 5-4 favoreció a León Filial Tuxtla, que supo administrar la ventaja en los instantes decisivos. La diferencia mínima reflejó el equilibrio que predominó durante todo el compromiso y el nivel competitivo que caracteriza a esta categoría formativa.

Más allá del resultado, el encuentro destacó por el orden táctico, la disciplina y el respeto mostrado entre los protagonistas. Los pequeños futbolistas demostraron fundamentos sólidos, buen manejo de balón y entendimiento colectivo, aspectos que confirman el trabajo formativo que se hace en ambos clubes.

Distinciones

En el plano individual también hubo distinciones. José María Coello Alonso, arquero de León Filial Tuxtla, fue reconocido como el mejor portero de la categoría, gracias a intervenciones determinantes a lo largo de la temporada y atajadas clave en la final. Su seguridad bajo los tres postes brindó confianza a su zaga en los momentos de mayor presión.

Por su parte, Ethan Mathías Flores se proclamó campeón goleador, tras una campaña sobresaliente en la que su capacidad de definición marcó diferencia. Su olfato dentro del área y su movilidad constante lo consolidaron como uno de los referentes ofensivos del certamen.

Al concluir la premiación, jugadores, entrenadores y familias celebraron el cierre de una temporada exitosa en la que el principal triunfo fue el crecimiento deportivo y personal de los niños. La Liga Palapa Fut 7 reafirma así su compromiso con el desarrollo integral de sus participantes, fomentando valores como el compañerismo, la perseverancia y el juego limpio.