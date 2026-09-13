León recibe la 7ª fecha de la Súper Copa

La Súper Copa Roshfrans 2026 fue presentada oficialmente en las instalaciones Factory Shops, donde dieron detalles de la competencia programada para el próximo fin de semana —19 y 20 de septiembre— en León, Guanajuato.

Mauricio Pimentel, director operativo del campeonato, explicó que la sede fue elegida debido a que el autódromo de Querétaro no se encontraba disponible, además de destacar la afición al deporte motor de la región y el gusto de los pilotos por este trazado. La actividad —detalló— incluirá a las categorías Gran Turismo México (GTM) Pro 1, Pro 2 y Light, así como los Tractocamiones, F5 y Mexbike.

Participantes

El piloto Eduardo Alquicira anticipó una carrera cerrada entre los Tractocamiones, mientras Micky Pérez informó que la F5 espera superar los 25 monoplazas. Por su parte, Ethan Reyes destacó que Mexbike cuenta con más de 40 motocicletas registradas, por lo que se prevé una parrilla numerosa y competitiva.

Los boletos generales tendrán un costo de 350 pesos. También habrá zonas especiales con alimentos y bebidas, por 2 mil 400 pesos, y las entradas ya están disponibles en el sitio oficial del campeonato.