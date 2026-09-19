León recibe penúltima fecha de Súper Copa

La Súper Copa Roshfrans regresará a León para disputar la séptima y penúltima fecha de su temporada. El autódromo de Santa Ana del Conde recibirá uno de los espectáculos más completos del automovilismo mexicano, con autos turismo, fórmulas, tractocamiones y motocicletas.

La cercanía del cierre del campeonato elevará la exigencia en la pista. Emiliano Richards llegará entre los protagonistas de GTM Pro 1 y buscará aprovechar sus buenos antecedentes en el circuito guanajuatense para sumar puntos importantes.

En los Tractocamiones, Juan Cantú intentará repetir el triunfo conseguido en mayo. “Llegamos en un buen momento y estamos entre los favoritos para ganar en León”, señaló el piloto regiomontano.

Enrique Reyna, quinto en el campeonato, también irá por un resultado que le permita mantenerse en la pelea. Mientras tanto, Ulisses y Alain Escobedo defenderán el liderato de Méxbike Expertos después de una campaña marcada por la constancia y el trabajo.