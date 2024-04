León ruge en tierra ajena

León Filial Tuxtla obtuvo un resultado positivo en la jornada número 23 de la Liga del Sureste MX en su cuarta división. Los “panzas verdes” viajaron a la ciudad de Tapachula para enfrentar a su similar de Halcones, club que también se encuentra en lo más alto de la tabla general. Con un 2-0, los de Tuxtla Gutiérrez se quedaron con la victoria y con la cúspide del certamen.

Debido al cansancio producto del largo viaje de la capital al Soconusco, fueron los locales quienes comenzaron con el control de las acciones. En los primeros 20 minutos Halcones supo llegar a la portería rival pero no pudo capitalizar los embates y no consiguió ventaja alguna. De a poco, León comenzó a sentirse mejor y recuperó la de gajos para no prestársela más al rival. En la primera mitad no hubo ni una sola anotación y se fueron al descanso con un 0-0.

Para la parte complementaria, la hegemonía de la pelota se inclinó del lado de la fiera: los de Tuxtla Gutiérrez comenzaron a hilvanar jugadas que generaron peligro en el arco de los contrarios. Fue hasta el minuto 55 que Said Mazariegos hizo acto de presencia y consiguió el primer tanto que abrió el marcador. Con esta anotación, el delantero sumó su tercer tanto en tres juegos que ha disputado.

Con el 1-0 a su favor, la confianza ayudó a que los pupilos de Sergio Nicolás se volcaran más hacia adelante. Esto hizo que Halcones tuviera que replegarse a la zona defensiva y sus oportunidades de hacerse presente en el marcador se esfumaron. A pesar de la dificultad para anotar, la pizarra volvió a moverse a través de Alexander Medina: el capitán del plantel logró un remate de cabeza para mandar el esférico dentro del arco y poner el 2-0 en el tablero.

A pesar de la ventaja, los esmeraldas no dejaron de atacar y continuaron en busca de ampliar aún más la diferencia para estar más tranquilos. El mismo Mazariegos estuvo cerca de conseguir su doblete, sin embargo, uno de sus tantos disparos se estrelló en el travesaño y solamente causó emoción en la grada de los locales.

Halcones tuvo la oportunidad de conseguir un descuento a través de un tiro libre, no obstante el zapatazo pasó solamente por un lado y ese fue su último disparo en el compromiso. Sin más tiempo en el reloj, el árbitro decretó el final del cotejo y las cosas terminaron 2-0 a favor de la visita.

Puntos valiosos

Con la victoria, León Filial Tuxtla consiguió tres puntos importantísimos que los mantendrá en lo más alto de la tabla general y a falta de pocas fechas, también consiguió su clasificación a la siguiente ronda. Por otro, lado Halcones permanecerá en zona de liguilla, sin embargo, ya no podrá aspirar para estar en lo más alto de la contienda.

El próximo fin de semana, los líderes recibirán a Cafetaleros de Chiapas en el campo de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en duelo correspondiente a la jornada número 24 de la presente campaña.