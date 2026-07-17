León y Atlas quieren arrancar con el pie derecho

El balón volverá a rodar este viernes en el estadio León cuando La Fiera y Atlas se enfrenten en el arranque de actividades del Apertura 2026 en la fecha 1, de la Liga MX.

León quiere volver a ser referente de la temporada luego de un desastroso torneo Clausura, donde el cuadro felino terminó en el penúltimo lugar de la tabla general y perdió su último encuentro del calendario regular (4-1) ante Toluca.

Por eso, la dupla colombiana de defensores Jhohan Romaña y Juan Guevara llegan al conjunto esmeralda para reforzar la defensa felina planeada por el argentino Javier Gandolfi.

Del lado tapatío, el mexicano Omar Flores tomará la dirección interina de Atlas tras la destitución de Diego Cocca, quien cerró la temporada pasada con un triunfo ante las Águilas del América y dejó al equipo en la octava posición general.

Los rojinegros arrancan el certamen con cinco refuerzos de los que destaca el regreso a México del seleccionado mundialista Jorge Sánchez, luego de su paso por Europa.

León y Atlas volverán a la cancha en busca de ser protagonistas del torneo y sus aficionados podrán seguir la transmisión del encuentro por Fox One este viernes a las 7 de la noche.