Leopardas y Tornados rugen en el Torneo de Verano

El auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos de Tuxtla Gutiérrez fue testigo de un cierre vibrante en el Torneo de Verano de Basquetbol 2025. Los dos equipos demostraron que el trabajo constante y el compromiso con el deporte conducen a la gloria. Las Leopardas, en la rama femenil, y Tornados, en la varonil, se alzaron con los título después de intensos encuentros que dejaron claro por qué fueron los mejores del certamen.

Dominio total

Las Leopardas consolidaron un torneo perfecto. Desde la fase de grupos mostraron un juego dinámico, con una defensa sólida y ataques veloces que desarmaron a cada rival. En la final confirmaron su jerarquía con un dominio absoluto, aprovechando la experiencia de su base armadora y la eficacia de su ofensiva perimetral, que resultó determinante para levantar el trofeo.

En la rama varonil, Tornados impuso su ritmo desde el salto inicial. Con un planteamiento ofensivo agresivo y una defensa que asfixió a sus contrincantes, lograron imponerse con autoridad en un duelo que tuvo a los aficionados al filo de la butaca. Su capacidad para mantener la calma en los momentos clave y cerrar el partido con precisión fue la clave de su consagración.

El ambiente en el auditorio fue inmejorable. Familias enteras acudieron para alentar a los finalistas y celebrar el nivel competitivo que alcanzó el torneo. Para los campeones, este triunfo representa más que un título: es el resultado de meses de preparación, esfuerzo y pasión por el Basquetbol.