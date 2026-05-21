Leyendas C. A. logra una épica goleada

En una auténtica feria de goles, Leyendas C. A. se impuso por 15-7 ante Real Madrid, en el marco de la fecha 13 del Torneo Supremo de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, con sede en la cancha del parque del Oriente.

El que estaba proyectado como el partido de la jornada —al enfrentarse el tercero y el cuarto de la clasificación general— no defraudó, pues tuvo al borde de las grandes a los fanáticos de principio a fin. Leonardo Hernández registró una actuación para los libros de los récords al despacharse con 13 anotaciones. Luis García y Gabriel Carrillo completaron la cuenta.

Del lado madridista, Enrique Madrid encabezó los esfuerzos merengues con un “hat-trick”; Ángel Dorantes puso un doblete, y con un tanto más figuraron Esdras Rodríguez y Sergio Trujillo.

Esto permitió a Leyendas llegar a nueve victorias y 33 puntos que lo mantienen en la pelea por el liderato, mientras que para el Madrid significó un duro golpe al sufrir su quinta derrota de la campaña, a cambio de siete triunfos.

Cuervos también goleó

En otro resultado de escándalo, el sublíder Cuervos FC devoró a XNX Hamsters con brillante actuación de Josué Balcázar, autor de nueve goles, en tanto que Wilber Hernández completó la obra. La victoria le permitió llegar a 34 unidades, para seguir peleando por el primer lugar de la clasificación.

Por su parte, Chamacos DV pasó apuros para derrotar por cerrado 7-6 su similar del Hull City, con triplete de Kevin Ovilla, además de las anotaciones de Gabriel del Prado, Julio Mota, Armando Camacho y Jesús Guillén. Por su rival brilló Ángel García, con cuatro pepinos. Felipe Vázquez y Pablo Toledo cerraron la cuenta.

No obstante, Chamacos sumó tres valiosas unidades y, por diferencia de goles, garantizó mantenerse como líder general del torneo con 34 puntos.

Otros resultados

En otro espectacular encuentro, Leones Negros superó por 10-8 a Porto FC, con destacada actuación de Bernardo Rodríguez, quien anotó seis dianas, mientras que Enrique Bejarano puso un par, y con un tanto figuraron Miguel Cancino y Miguel Alegría. Del lado contrario, Juan Núñez tuvo un desempeño impresionante al anotar todos los goles de su club. Además, Sporting FC venció por 9-4 al cuadro de Rayo Vallecano.

Alfredo Pinto y Diego Cruz aportaron sendos tripletes. Ángel Hernández, Hugo López y Paulo Hernández contribuyeron con una diana cada uno, y del lado del Rayo descontaron Emmanuel Pérez (2), Rodney Hernández y Axel Gómez.

Finalmente, Reyes FC se endosó tres valiosos puntos default (3-0) ante Galácticos, que no se presentó en tiempo y forma para su compromiso.