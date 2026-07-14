Leyendas C. A. se proclaman monarcas

Contundencia y astucia, además de una dosis de fortuna, llevaron al conjunto de Leyendas C. A. a proclamarse monarcas del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque tras imponerse por 3-2 ante Cuervos FC en la gran final celebrada en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Choque cerrado

El duelo no fue la espectacular batalla ofensiva que se pronosticaba, pues ambas escuadras optaron por tomar precauciones, cuidando al máximo la tenencia del balón y atacando poco.

Este plan de partido pareció favorecer en un principio a Cuervos, que logró irse al frente en el primer periodo con gol de Uziel Herrera; sin embargo, Alexis Santos apareció para poner el empate para Leyendas y emparejar los cartones 1-1 en el segundo cuarto, resultado que prevaleció hasta el descanso del medio tiempo.

Pegó dos veces

Para el tercer periodo el encuentro parecía destinado a ir por la misma tónica, pero entonces salió a relucir la pegada de las Leyendas, que consiguieron adelantarse en el marcador por conducto de Pedro Villar para el 2-1.

Cuervos buscó de inmediato igualar los cartones pero falló ocasiones claras de peligro, dejando ir la oportunidad de anotar frente al arco al menos en par de ocasiones.

En cambio, Leyendas volvió a ser contundente frente al arco y con anotaciones de su goleador, Leonardo Hernández, marcó el 3-1 que parecía definitivo.

No obstante, Cuervos FC, nunca bajó los brazos y provocó la sexta falta de su rival para obtener un “shoot out” a su favor que hizo válido Diego Salazar para acercarlos 3-2.

Todavía en los instantes finales, las aves sitiaron a su rival en su propia área, pero no tuvieron el tino para volver a marcar y forzar a los tiempos extra. De esta manera Leyendas C. A. se proclamó campeón y recibió el trofeo correspondiente de manos de Carlos Castillo Ramírez, presidente de la Liga Guerrero Zoque.