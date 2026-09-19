Leyendas CA comanda el Torneo Supremo

Con paso perfecto de seis victorias al hilo, la escuadra de Leyendas CA comanda la clasificación general de cara a la Fecha 7 del campeonato con sede en el parque del Oriente de esta capital.

Aunque en la fecha pasada tuvieron descanso, el rendimiento de 15 puntos los tiene aún en el primer lugar, aunque con la creciente presión de Chamacos DV, que dejó escapar la jornada anterior la oportunidad de alcanzarlos, tras registrar empate (5-5) contra el Deportivo Rayo.

En la tercera plaza aparece el conjunto de La Banda FC con 11 unidades, que también igualó la fecha anterior (5-5) contra París FC.

Y completando el top-4 de la tabla figura Deportivo Rayo con 9 puntos en su cosecha actual.

Rol de juegos

Para este sábado, la directiva de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque dispuso cuatro partidos, arrancando a las 18:00 horas con el choque entre FC Rafita y Leyendas CA; posteriormente se enfrentan París FC y Chamacos DV; a continuación se realizará el partido entre Deportivo Rayo y Rayo Vallecano, cerrando las acciones con el encuentro entre Cinepolocos FC y La Banda FC.