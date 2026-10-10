Leyendas defiende la cima general

Con marca de seis victorias, a cambio de un empate y una derrota, Leyendas C. A. continúa como líder general del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, que tiene como sede la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Sorpresivamente, en la reciente jornada de partidos pendientes cedieron unidades al caer goleados 11-4 ante el actual segundo lugar de la tabla, Chamacos DV FC.

Los goles del cuadro ganador se repartieron entre cuatro jugadores, siendo el principal anotador Leonardo Hernández con cinco pepinos, mientras que Erick Estrada se despachó con un “hat-trick”, Iván Solís puso un doblete y con un tanto figuró César Camacho.

Del lado perdedor marcaron Felipe Vázquez (2), Luis Iván Penagos y Armando Peña. De esta forma, Leyendas se quedó en 20 puntos en el campeonato sabatino, para mantener solo uno de ventaja respecto a Chamacos DV, que es por cierto el equipo más goleador de la actual temporada, con un registro de 70 anotaciones.

Dos triunfos para FC Rafita

FC Rafita aprovechó de gran forma la sesión de partidos reprogramados, pues goleó por 9-3 a Rayo Vallecano, con triplete de Mario Conde y goles de Henry Cruz, César Camacho, Brandon Barrios, Yair Solís, Dorian Hernández y Eduardo Palacios.

Por su parte, un resultado agridulce vivió La Banda FC, al empatar 5-5 con el hasta entonces “sotanero” Rafita FC, que además le ganó el punto extra en penales (3-2).

En tiempo regular, Mario Conde se alzó como la figura de Rafita con póker de goles, en tanto que Yair Solís anotó el otro tanto. Del lado de La Banda tuvieron que combinar esfuerzos para marcar los goles a través de Jeferson Romero, Obed Benítez, José Hernández, Gabriel Albores y Francisco Méndez.

Con el punto, La Banda llegó a 13 unidades para ubicarse en cuarto lugar del pelotón, mientras que FC Rafita pudo salir del fondo al acumular ocho puntos.

Finalmente, Deportivo Rayo sumó tres sin despeinarse al ganar default (3-0) ante Cinepolocos FC para llegar a 15 y colocarse en tercero de la clasificación.

La jornada 9

Las acciones del popular campeonato capitalino continuarán este sábado con tres encuentros de la fecha 9, iniciando a las 17:00 horas con el choque entre Chamacos DV FC y FC Rafita.

Al terminar saltarán al campo las escuadras de La Banda FC y Rayo Vallecano, cerrando las acciones a las 7 de la noche con el duelo de Leyendas C. A. y Deportivo Rayo.