Leyendas FC mantiene su paso invicto

Una vibrante Fecha 7 se vivió en el Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, en la que Leyendas FC alargó su condición de líder invicto, luego de superar 3-2 a FC Rafita en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Felipe Vázquez lideró la victoria con doblete para las Leyendas, mientras que Luis Iván Penagos también se hizo presente en el marcador; del lado rival anotaron César Camacho y Jair Solís.

En otro duelo electrizante, el Deportivo Rayo superó por 6 goles a 3 al Rayo Vallecano, encuentro que tuvo como figura del lado ganador a Ángel Hernández, autor de cuatro anotaciones, mientras que Marcos Santiago aportó un doblete; del lado rival descontaron Marcelino Bezares, Emanuel Sánchez y Rodney Hernández.

Par de goleadas

La séptima jornada también presentó marcadores de escándalo, como el 13-4 que Chamacos DV le propinó a París FC, duelo en el que Leonardo Hernández se despachó con la cuchara grande el marcar diez goles, en tanto que Kevin Guillén hizo otro par y Luis Mendoza completó la cuenta. Por los parisinos anotaron Esteban Ortiz (2), Jesús Hernández y Emilio Ortiz.

Además, Cinepolocos FC arrolló 10-2 a La Banda, partido en el que Julio Argüello fue la figura con un “hat-trick”, mientras que Aldo López, Alexis Espinosa y Daniel López anotaron dobletes y con un tanto figuró Adrián Díaz; del lado perdedor los dos tantos fueron obra de Obed Benítez.

Acción sabatina

Las actividades del popular campeonato capitalino continuarán este sábado con tres encuentros de la Fecha 8, iniciando a las 5:00 de la tarde con el choque entre La Banda FC y Leyendas FC. Al terminar será el turno de FC Rafita para enfrentar a Rayo Vallecano y a las 8:00 de la noche quedó programado el encuentro entre el Deportivo Rayo y Cinepolocos FC.

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que para esta jornada descansan los conjuntos de Chamacos DV y París FC.