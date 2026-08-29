Leyendas FC mantiene su paso perfecto

Leyendas FC mantiene su paso arrollador en el arranque del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, tras golear 7-2 a su similar del Deportivo Rayo, en acciones de la fecha 3, celebradas en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Ángel Robles lideró al cuadro emplumado al triunfo con un “hat-trick”, mientras que Felipe Vázquez marcó un doblete, y con un tanto aparecieron Daniel Jiménez y Kevin Gutiérrez. Del lado rival descontó Marcos Santiago con par de dianas.

Con este resultado, Leyendas FC llegó a nueve puntos que los colocan como líderes en solitario antes de la jornada 4. Por su parte, Chamacos DV vapuleó con un 8-3 a La Banda FC, con dobletes de Gabriel del Prado, Leonardo Hernández, Óscar Solís y Alejandro Camacho. Por su oponente descontaron José Benítez, Jovany Díaz y Juan Toalá.

La Victoria superó por 5-1 a FC Rafita, con destacada actuación de Humberto Gutiérrez, quien anotó cuatro dianas, en tanto que Cinepolocos derrotó por 4-2 al Rayo Vallecano, encuentro en el que Eduardo Zárate aportó un doblete y Daniel López y Fernando Urbine marcaron del lado ganador.

Acción sabatina

Para este sábado continuarán las acciones con la jornada 4 desde las 5 de la tarde, arrancando con el choque entre Sporting FC y La Banda FC. Al terminar se medirán Chamacos DV y Halcones Dorados FC. A las 19:00 horas continúa la acción con el choque entre Deportivo Rayo y FC Rafita, para cerrar con el duelo entre Rayo Vallecano y Leyendas FC.

Finalmente, la directiva del torneo, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que para esta fecha corresponde descanso a las escuadras de Cinepolocos y La Victoria.