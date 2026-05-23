Liderato en juego en el Torneo Supremo

Un duelo de poder a poder, con el liderato en juego en plena fecha 14, es el que sostendrán las escuadras de Chamacos DV y Leyendas C. A., este sábado a las 18:00 horas, en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El partido estelar es una prueba de fuego para los líderes, ya que Chamacos DV ha logrado sostenerse en la cima hasta el momento gracias a su marca de 34 puntos; está empatado en unidades con Cuervos FC y tiene la misma diferencia de goles (+55), aunque suma un mayor número de victorias (11 por 10 del sublíder).

Con este volátil escenario hace su aparición Leyendas C. A., que es tercer lugar de la tabla con 33 unidades, por lo que con un triunfo puede desplazar a Chamacos DV de la cima. Sin embargo, esto no les garantiza quedar en la primera posición, ya que el sublíder Cuervos FC enfrentará a las 5 de la tarde a uno de los equipos más endebles de la temporada, Galácticos FC (12º), y con una victoria también puede aspirar a cerrar la jornada en lo más alto de la tabla.

Resto de la jornada

Las acciones abren desde las 4 de la tarde con el choque entre Sporting FC (8º) y Real Madrid FC (4º), dos clubes que buscan entrar en buen momento a la Liguilla. A las 19:00 horas destaca el duelo entre Leones Negros (11º) y Rayo Vallecano (13º), en un duelo por el orgullo que tratarán de ganar para no verse relegados al último lugar de la clasificación.

Reyes con doble partido

Para el cierre de la sesión, Reyes FC (10º) se pondrá al corriente con un duelo de la jornada 14 y otro pendiente, por lo que ganando podría mover significativamente la clasificación e incluso meterse en zona de finales. En su primer encuentro, pactado para las 8 de la noche, enfrentarán al Porto FC (5º), rival que busca puntos para afianzarse en el Top 4 del Torneo Supremo.

Al terminar este partido, Reyes FC permanecerá en el campo para medirse con otro equipo con aspiraciones de meterse a zona de Liguilla, Cinepolocos FC (9º), en otro choque crucial. Es oportuno mencionar que para esta fecha 14 toca descanso a los conjuntos de XNX Hamsters (7º) y HUll City FC (6º).