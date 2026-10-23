Liderato ilusiona a Lechuzas en plano nacional

Lechuzas UPGCH atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos al colocarse como líder nacional de la Liga TDP en la Temporada 2026-2027, luego de ganar sus siete encuentros disputados en el grupo 2, una racha que ha generado satisfacción al interior de la institución universitaria.

Miguel Ángel Casanova Díaz, director deportivo del club, destacó que los resultados son producto del trabajo hecho desde la pretemporada, cuando la escuadra asumió el reto de superar la final por el ascenso perdida en penales durante la campaña anterior.

“Estamos muy contentos. Ha sido un esfuerzo en conjunto y un objetivo que nos planteamos desde el inicio. Empezamos pasito a pasito, con mucha humildad, y qué bueno que el equipo empezó a despegar y a hacer buen Futbol”, expresó.

Quieren hacer historia

El directivo resaltó que, además de mantener su condición invicta, Lechuzas cuenta con la mejor ofensiva y defensiva, reflejo del funcionamiento colectivo y la adaptación de las nuevas incorporaciones.

También subrayó que el proyecto deportivo tiene como propósito conquistar el campeonato y lograr el ascenso, respaldado por una estructura de fuerzas básicas que ha permitido desarrollar nuevos talentos.

“Tenemos esas aspiraciones de poder hacer algo histórico, que es ser campeones y ascender. Hay jugadores que tienen futuro y que desarrollan ese futuro con nosotros”, afirmó.

Compromiso

Sin embargo, Casanova Díaz reconoció que el principal desafío será sostener el rendimiento para el resto del campeonato. “Ya llegamos y ahora lo más difícil es mantenerse. Siempre hablamos con ellos sobre la mentalidad, el compromiso y la importancia de ir pasito a pasito”, apuntó.

Lechuzas buscará su octava victoria consecutiva este viernes 23 de octubre, cuando reciba a Felinos 48, a las 16:00 horas, en el estadio Flor de Sospó, escenario donde también conserva su calidad de invicto y espera contar nuevamente con el respaldo de su afición.