Líderes abren la jornada sabatina

Este sábado se vivirá un duelo intenso en la cancha del estadio Cuauhtémoc, entre dos equipos que persiguen diferentes objetivos, pues tanto Cruz Azul como Pumas de la UNAM están cerca de una de sus primordiales metas en el Apertura 2025. América visitará a Toluca mientras que Tigres recibe a San Luis.

Partidos

En el marco de la fecha 17, la Máquina Celeste recibirá en cancha neutral a unos aguerridos Pumas, en un compromiso que va más allá del orgullo. El partido se jugará en la ciudad de Puebla debido a una cláusula estipulada en el convenio de arrendamiento al cuadro de Nicolás Larcamón, donde quedó asentado que el encuentro entre ambos tendría que ser fuera del estadio de Ciudad Universitaria, ventaja que posiblemente perderían los universitarios.

Sin embargo, esto no es ningún inconveniente para los celestes, pues en la ciudad poblana tienen buen arrastre. Prueba de ello fue el pasado duelo contra la Franja. La Máquina busca el liderato general, y una victoria le aseguraría enfrentar todo la Liguilla como local. De empatar o perder, podría quedar más abajo en la tabla general.

Cruz Azul, como local, se mantiene invicto y pocos son los equipos que le han arrebatado puntos en su casa, mostrando fortaleza en todas sus líneas. El sábado anterior, jugando a medio gas le metió tres goles como visitante al Puebla, mostrando contundencia y variedad al ataque.

Los pupilos de André Jardine llegan a la cita en el estadio Nemesio Díez con un triunfo ante los Panzas Verdes del León (2-0), en la que Allan Saint-Maximin reapareció con una anotación (minuto 57) y Rodrigo “Búfalo” Aguirre hizo estallar el estadio Ciudad de los Deportes al minuto 83.

Por su parte, los mexiquenses no supieron cómo vencer al arquero del Atlas, Camilo Vargas, quien tuvo una noche de pesadilla ante las constantes llegadas hacia su portería, pero logró que la pizarra se mantuviera en ceros en el estadio Jalisco.

Por los puntos

Los resultados del fin de semana pasado hicieron que los Diablos y las Águilas aparezcan igualados con 34 puntos, pero la diferencia de goles beneficia a los choriceros, culminando en segundo y tercero respectivamente, por lo que este enfrentamiento de la jornada 17 será crucial, ya que si alguno de los dos se lleva la victoria, y los dirigidos por Nicolás Larcamón pierden contra los Pumas, se colocaran como punteros del campeonato.

El conjunto regiomontano, quien se ubica en la cuarta posición, sigue luchando por el liderato con 33 unidades en la porcentual, pero para ello es necesario que consiga los 3 puntos en casa y con su gente, pues delante de ellos se encuentran equipos como América, Toluca y Cruz Azul. Para los dirigidos por Guido Pizarro no solo es suficiente el triunfo para amarrar la cima; es necesario que se efectúen una combinación de resultados, como por ejemplo que América y Toluca empaten, y, además, que Cruz Azul pierda ante Pumas.

Conseguir la victoria y que el destino les sonría con los resultados alternos que necesitan les dará un impulso anímico, de cara a la “fiesta grande”. Hay que recordar que Jesús Angulo no tendrá actividad en este encuentro debido a la roja que consiguió en el clásico regio.